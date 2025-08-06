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Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета

Mash на спорте: Исинбаевой заблокировали банковские счета в России
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РИА Новости

Российской легкоатлетке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Mash на спорте.

Налоговая ограничила доступ к трём счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП из-за задолженности, которую она очень медленно погашает.

3 июля 2025 года Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Исинбаевой вряд ли будут рады в России.

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