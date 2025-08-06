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Редчайший удар с пенальти позволил любительскому клубу пройти дальше в Кубке России

Курьезный пенальти вывел любительский клуб «ПСК» во второй раунд Кубка России
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ФК «ПСК»

Любительский клуб «ПСК» из станицы Динской (Краснодарский край) вышел во второй раунд Пути регионов Кубка России, обыграв майкопскую «Дружбу».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «ПСК» оказался удачливее — 10:9.

После одного из ударов с точки случился очень необычный эпизод: удар Юрия Федосеева пришелся в перекладину и взлетел вверх, а через несколько секунд оказался в воротах. Видео опубликовано в Telegram-канале турнира.

Ранее во второй раунд пробились два медиаклуба. «Амкал» обыграл обнинский «Квант», а «Броук Бойз» одержали волевую победу над «Орлом». Третий медиаклуб, 2Drots, в данный момент играет свой матч против владимирского «Торпедо».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее стал известен победитель Медиалиги.

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