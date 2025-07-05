Стал известен победитель Медиалиги

Медийный футбольный клуб «Амкал» впервые в своей истории выиграл Медийную футбольную лигу (МФЛ), обыграв в финале действующего победителя турнира «Броук Бойз». Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:0. На 39-й минуте отличился Даниил Ежков, а на 69-й — Артур Рябокобыленко.

27 июня «Амкал» проиграл московскому ЦСКА в товарищеском матче с результатом 0:4.

«Амкал» три года подряд выступает в Кубке России, ни разу не вылетал в первом раунде, а в этом году дошел до четвертой стадии. Также клуб выиграл Кубок Медийной футбольной лиги и обыграл в товарищеском матче московское «Динамо» со счетом 3:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее президент «Амкала» высказался о приглашении в РПЛ или Первую лигу.