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Гол блогера помог «Амкалу» одержать победу в матче Кубка России

Гол блогера Парадеева помог «Амкалу» одержать победу в матче КР над «Квантом»
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paradeevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный медиаклуб «Амкал» одержал победу в матче 1-го круга Пути регионов Кубка России над обнинским «Квантом».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл блогер Александр Парадеев. Через 12 минут Илья Скроботов удвоил преимущество «Амкала». Перед переывом один мяч отыграл игрок «Кванта» Анатолий Демидов. Окончательный счет матча на последней минуте установил игрок «Амкала» Михаил Прокопьев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лучшим результатом «Амкала» в Кубке России стал выход в 1/32 финала.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стал известен победитель Медиалиги.

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