Медиафутбольный клуб одержал волевую победу в Кубке России

Футбольный медиаклуб «Броук Бойз» одержал победу в матче 1-го круга Пути регионов Кубка России над «Орлом».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме на 29-й минуте счет открыл Максим Майрович. Во второй половине «Орел» вышел вперед: отличились Артем Лукша на 55-й и Гоча Гогричиани на 70-й минутах. На 75-й минуте Денис Анисимов восстановил равновесие, а победй «Броук Бойз» принес Илья Мазуров на 83-й минуте. На 90+4-й минуте Лукша получил красную карточку.

В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с курским «Авангардом».

В прошлом году «Броук Бойз» также преодолели стадию первого раунда, обыграв обнинский «Квант» по пенальти.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Гол блогера помог «Амкалу» одержать победу в матче Кубка России.