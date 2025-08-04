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Мостовой: судья ошибся, назначив пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»

Мостовой заявил, что судья не должен был назначать пенальти в пользу «Зенита»
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский экс-футболист Александр Мостовой заявил, что арбитр не должен был назначать пенальти в пользу петербургского «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Чемпионат».

«По мне, эпизод с Круговым и Мантуаном — это не пенальти. Я вчера несколько раз его пересматривал. Это борьба: бегут игроки и Круговой случайно попадает ногой. Они оба бежали, что ему ещё делать?» — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

Ранее комментатор «Матч ТВ» назвал «нашим тренерским штабом» тренеров «Зенита».

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