Комментатор «Матч ТВ» назвал «нашим тренерским штабом» тренеров «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Крестинин во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал тренерский штаб петербургского «Зенита» «нашим тренерским штабом».

Крестинин допустил оговорку на игре между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Крестинин сразу понял, что оговорился, и заменил фразу на «тренерский штаб «Зенита».

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

На 33-й минуте встречи счет открыл игрок ЦСКА Алеррандро. На 77-й минуте Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на пятом месте, набрав пять очков. ЦСКА отстает от «Зенита» лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре ЦСКА сыграет с казанским «Рубином», а «Зенит» встретится с грозненским «Ахматом».

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