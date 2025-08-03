«Спартак» в меньшинстве не смог обыграть «Акрон», Дзюба забил

Московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забитьеще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

После трех туров в турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на десятом месте, набрав четыре очка. Тольяттинский клуб расположился выше, на четвертой строчке, имея в активе пять баллов. Лидером стал московский «Локомотив», уже сыгравший матч третьего тура и набравший в общей сложности девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом» на выезде, встреча состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени. «Акрон» также на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 8 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» усомнился в самом дорогом трансфере клуба в истории.