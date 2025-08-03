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Игрок «Спартака» получил две желтые карточки за одну минуту и был удален в матче с «Акроном»

Игрок «Спартака» Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту
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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич был удален на последних минутах первого тайма матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном».

Игрок сначала получил желтую карточку на 45+1-й минуте игры за срыв быстрой атаки «Акрона». Еще через минуту игроку вынесли еще одно предупреждение за наступ на ногу сопернику, что привело к удалению футболиста «Спартака» с поля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян. В матче завершился первый период, счет не открыт.

После двух туров в турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на десятом месте, набрав три очка. Тольяттинский клуб расположился выше, на четвертой строчке, имея в активе четыре балла. Лидером стал московский «Локомотив», уже сыгравший матч третьего тура и набравший в общей сложности девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом» на выезде, встреча состоится 9 августа в 18:00 по московскому времени. «Акрон» также на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет 8 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» усомнился в самом дорогом трансфере клуба в истории.

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