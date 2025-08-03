Бывший гендиректор «Спартака» усомнился в самом дорогом трансфере клуба в истории

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак усомнился в том, что новый полузащитник коллектива Жедсон Фернандеш необходим команде. Его слова приводит «Советский спорт».

«Любой трансфер нужно оценивать с тренерской точки зрения. Пока не понимаю, нужен ли Фернандеш Станковичу на этом этапе. Это стопроцентная переплата. Он и в Турции не стал лидером. А играть у нас Жедсону будет куда сложнее», — заявил Первак.

Этот переход стал самой дорогой покупкой в истории российского клуба. В «Бешикташе» сообщили, что сумма сделки составила около €28 млн. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал безумием трансфер «Спартака».