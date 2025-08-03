Замена в составе «Акрона»: нападающий Беншимол вышел вместо Пестрякова.
Дмитриев ворвался в штрафную «Акрона», но Неделчяру в чистом подкате выбил мяч у него из-под ног!
«Спартак» заработал угловой. Барко подал на дальнюю штангу, но слишком сильно: мяч улетел за лицевую.
В составе «Акрона» произошла замена: не забивший пенальти Лончар покинул поле, вместо него — полузащитник Максим Кузьмин.
Игра возобновилась!
В матче объявлен перерыв на водопой.
«Спартак» заработал угловой. Барко подал на ближнюю штангу, но тольяттинцы спокойно вынесли мяч.
Моментище! Дзюба мощно пробил головой в нижний правый угол, но Максименко каким-то чудом успел сложиться и зафиксировать мяч на самой ленточке!
Солари опасно прострелил во вратарскую «Акрона», но Гудиев припал к земле и зафиксировал мяч!
Красно-белые на волне вдохновения понеслись вперед, но их удары пока успешно блокируются тольяттинцами.
ПЕНАЛЬТИ НЕ ЗАБИТ! Лончар нанес удар с «точки» и отправил мяч выше ворот! Перед этим Лончар еще и повздорил с 18-летним полузащитником Пестряковым, который хотел бить пенальти. Возможно, это повлияло на уверенность Лончара.
Пенальти в ворота «Спартака»!
VAR просматривает эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Спартака»! Болдырев на высокой скорости бежал за мячом в штрафной «Спартака», но Максименко сбил его с ног в прыжке, налетев на него всем своим телом. До мяча вратарь красно-белых не дотянулся.
Лончар нанес дальний удар в створ ворот, но не очень сильно: Максименко уверенно забрал мяч.
Джурасович получил желтую карточку за споры с арбитром. Он не хотел соглашаться с тем, что мяч попал ему в руку.
Опасно! Дмитриев пробил по воротам из пределов штрафной «Акрона», но мяч шел мимо створа. Мартинс попытался в касание подправить мяч в в ворота, но чуть-чуть не попал!
Болдырев нанес удар с линии штрафной «Спартака», но попал в защитника! А потом судья еще и свистнул у него офсайд.
«Акрон» развивал опасную атаку по правому флангу, но Савичев отдал слишком сильный пас на ход Пестрякову, и мяч ушел за лицевую.
Игроки «Акрона» опасно владели мячом в чужой штрафной, но неточная передача привела к тому, что Лончар был вынужден в подкате доставать мяч и попал ногой в щиколотку Мартинса. Судья свистнул фол.
Момент! Дмитриев здорово подал на дальнюю штангу, и Солари пробил головой, но чуть выше ворот!
Опасно! Джаковац нанес мощный дальний удар в створ ворот, но Максименко припал к земле и зафиксировал мяч в перчатках.
В составе «Спартака» произошла двойная замена: Игорь Дмитриев и Пабло Солари вышли на поле вместо Жедсона и Рябчука.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
«Спартак» и «Акрон» пока не забили мячей, однако показали прекрасную скорость и создали очень много моментов на двоих.
Тольяттинцы не стеснялись ходить в атаку и высоко прессинговать московских гостей.
Красно-белые тоже радовали своими технично созданными моментами.
В самом конце тайма произошла неожиданность: защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил две желтых карточки за две минуты и был удален.
Звездный новичок «Спартака» Жедсон присутствует на поле, но не включен в командную игру и почти не получает передач.
С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
«Акрон» заработал угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, но после удара Болдырева мяч ушел за лицевую.
Замена в составе «Спартака»: защитник Денисов вышел вместо нападающего Угальде.
Удаление в составе «Спартака»!
Хлусевич получил вторую желтую карточку за две минуты: он жестко наступил на ногу Болдыреву, который развивал быструю атаку «Акрона», и отправил его на газон.
Врачи оказали помощь полузащитнику тольяттинцев, и он, хромая, вернулся в игру.
Хлусевич потерял мяч, а затем был вынужден сфолить: схватил за руку Неделчяру и сорвал атаку «Акрона». За это защитник «Спартака» получил желтую карточку.
Арбитр компенсировал четыре минуты к первому тайму.
Защитник «Акрона» Бокоев получил желтую карточку за то, что запрыгнул на Гарсию и завис на нем, держась за шею.
Вратарь «Акрона» Гудиев выбежал за пределы штрафной и случайно врезался ногой в колено Мартинса в борьбе за мяч. К счастью, оба игрока смогли быстро подняться с газона и продолжить встречу. Нарушения правил там не было: сначала Гудиев сыграл в мяч.
Моментище! Пестряков нанес мощный удар из-за пределов штрафной, и мяч совсем чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку»!
Мартинс заблокировал Бокоева и завалил его на газон. Защитник «Акрона» не сразу смог подняться на ноги, но, к счастью, он не получил серьезной травмы.
Роберто Фернандес исполнил длинный заброс к штрафной «Спартака», но красно-белые уверенно перехватили мяч.
Пестряков исполнил подачу в центр штрафной «Спартака», но Максименко вовремя выбежал из ворот и в прыжке забрал мяч в руки.
Момент! 18-летний хавбек «Акрона» Пестряков влетел в штрафную «Спартака» с левого фланга и пробил по воротам! Но Максименко надежно забрал мяч в руки.
Джаковац нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку. Тем не менее мяч достался футболистам «Акрона», и Болдырев нанес удар по воротам из пределов штрафной, но сильно выше створа!
Дзюба зацепился за мяч практически на линии штрафной «Спартака» и получил по щиколотке от Рябчука. «Акрон» получил право на опасный «стандарт».
Максименко попытался отдать передачу на Хлусевича, но переборщил с силой: мяч ушел за боковую.
Барко подал с углового на дальнюю штангу, но защитник «Акрона» легко вынес мяч.
Барко нанес прямой удар со штрафного, но мяч попал в «стенку» и ушел на угловой.
Джаковац ударил сзади по ноге Барко возле штрафной «Акрона». «Спартак» получил право на опасный «стандарт».
Гудиев вынес мяч на чужую половину поля, где Дзюба выиграл верховую борьбу у Дуарте и скинул мяч своему партнеру. Атака «Акрона» завершилась тем, что Роберто Фернандес подал в центр штрафной «Спартака», но Литвинов выбил мяч в поле.
Игра возобновилась!
В матче объявлена пауза на водопой.
Моментище! Барко подал с углового в центр вратарской, и Дуарте пробил по воротам, но выше ворот!Причем голкипер «Акрона» Гудиев ошибочно вышел из ворот и оставил их пустыми: можно было забивать.
Угальде проник в штрафную «Акрона» с левого фланга и вынудил защитника выбить мяч на угловой.
Гарсия пробил с правого края штрафной в дальний угол, но попал в защитника «Акрона»!
Литвинов вернулся на поле. К счастью, он не получил серьезного повреждения и может продолжить матч.
Лончар случайно попал коленом в глаз Литвинову, когда боролся за верховой мяч. Врачи оказали помощь игроку «Спартака».
Максименко исполнил неудачный пас, и полузащитник «Акрона» Лончар перехватил мяч, после чего отдал передачу на Болдырева. Однако 21-летний хавбек плохо распорядился мячом — нанес неопасный удар по воротам, мимо створа.
Хлусевич схватил за плечи полузащитника «Акрона» Роберто Фернандеса и оттолкнул его в борьбе за мяч. Арбитр свистнул фол.
Нападающий «Акрона» Болдырев подал в центр штрафной «Спартака», но мяч опять не дошел до Дзюбы.
Гарсия влетел в штрафную «Акрона» и пробил из-под защитника, но вратарь Гудиев успел припасть к земле и зафиксировать мяч!
Дзюба высоко выпрыгнул в центре штрафной «Спартака», но по мячу не попал!
«Спартак» заработал угловой. Барко подал на дальнюю штангу, и Литвинов пробил головой по воротам! Однако мяч попал в Неделчяру, а затем Дзюба помог партнеру по команде и вынес снаряд подальше в поле.
Нападающий «Акрона» Джаковац сбил Мартинса в жестком подкате, за что получил желтую карточку.
Момент! Гарсия ворвался в штрафную «Акрона» и прострелил во вратарскую, где Мартинс нанес удар в касание! Мяч просвистел в миллиметрах от штанги.
На первой же минуте жестко столкнулись Болдырев и Угальде! После верховой борьбы за мяч оба упали на газон и долго не могут подняться с газона.
Матч начался!
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.
Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».