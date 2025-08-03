'45+5

Первый тайм завершен!

«Спартак» и «Акрон» пока не забили мячей, однако показали прекрасную скорость и создали очень много моментов на двоих.

Тольяттинцы не стеснялись ходить в атаку и высоко прессинговать московских гостей.

Красно-белые тоже радовали своими технично созданными моментами.

В самом конце тайма произошла неожиданность: защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил две желтых карточки за две минуты и был удален.

Звездный новичок «Спартака» Жедсон присутствует на поле, но не включен в командную игру и почти не получает передач.

С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!