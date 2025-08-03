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«Спартак» остался в меньшинстве, «Акрон» не реализовал пенальти. LIVE

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Акрон» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Артем Дзюба в матче «Акрон» - «Спартак»

ФК «Спартак»
В матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» во главе с Артемом Дзюбой принимает на своем поле московский «Спартак», в стартовом составе которого вышел звездный новичок команды — португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига. 3-й тур
2-й тайм
03 августа 13:30
Акрон
Тольятти, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

5' Джаковац

45' Бокоев

45' Хлусевич 45' Хлусевич

2-й тайм

57' Джурасович

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'78

Замена в составе «Акрона»: нападающий Беншимол вышел вместо Пестрякова.

'77

Дмитриев ворвался в штрафную «Акрона», но Неделчяру в чистом подкате выбил мяч у него из-под ног!

'75

«Спартак» заработал угловой. Барко подал на дальнюю штангу, но слишком сильно: мяч улетел за лицевую.

'73

В составе «Акрона» произошла замена: не забивший пенальти Лончар покинул поле, вместо него — полузащитник Максим Кузьмин.

'72

Игра возобновилась!

'72

В матче объявлен перерыв на водопой.

'70

«Спартак» заработал угловой. Барко подал на ближнюю штангу, но тольяттинцы спокойно вынесли мяч.

'69

Моментище! Дзюба мощно пробил головой в нижний правый угол, но Максименко каким-то чудом успел сложиться и зафиксировать мяч на самой ленточке!

'67

Солари опасно прострелил во вратарскую «Акрона», но Гудиев припал к земле и зафиксировал мяч!

'66

Красно-белые на волне вдохновения понеслись вперед, но их удары пока успешно блокируются тольяттинцами.

'64

ПЕНАЛЬТИ НЕ ЗАБИТ! Лончар нанес удар с «точки» и отправил мяч выше ворот! Перед этим Лончар еще и повздорил с 18-летним полузащитником Пестряковым, который хотел бить пенальти. Возможно, это повлияло на уверенность Лончара.

'62

Пенальти в ворота «Спартака»!

'61

VAR просматривает эпизод на предмет возможного пенальти в ворота «Спартака»! Болдырев на высокой скорости бежал за мячом в штрафной «Спартака», но Максименко сбил его с ног в прыжке, налетев на него всем своим телом. До мяча вратарь красно-белых не дотянулся.

'59

Лончар нанес дальний удар в створ ворот, но не очень сильно: Максименко уверенно забрал мяч.

'57

Джурасович получил желтую карточку за споры с арбитром. Он не хотел соглашаться с тем, что мяч попал ему в руку.

'56

Опасно! Дмитриев пробил по воротам из пределов штрафной «Акрона», но мяч шел мимо створа. Мартинс попытался в касание подправить мяч в в ворота, но чуть-чуть не попал!

'54

Болдырев нанес удар с линии штрафной «Спартака», но попал в защитника! А потом судья еще и свистнул у него офсайд.

'53

«Акрон» развивал опасную атаку по правому флангу, но Савичев отдал слишком сильный пас на ход Пестрякову, и мяч ушел за лицевую.

'52

Игроки «Акрона» опасно владели мячом в чужой штрафной, но неточная передача привела к тому, что Лончар был вынужден в подкате доставать мяч и попал ногой в щиколотку Мартинса. Судья свистнул фол.

'51

Момент! Дмитриев здорово подал на дальнюю штангу, и Солари пробил головой, но чуть выше ворот!

'49

Опасно! Джаковац нанес мощный дальний удар в створ ворот, но Максименко припал к земле и зафиксировал мяч в перчатках.

'47

В составе «Спартака» произошла двойная замена: Игорь Дмитриев и Пабло Солари вышли на поле вместо Жедсона и Рябчука.

'46

Второй тайм начался!

'45+5

Первый тайм завершен!

«Спартак» и «Акрон» пока не забили мячей, однако показали прекрасную скорость и создали очень много моментов на двоих.

Тольяттинцы не стеснялись ходить в атаку и высоко прессинговать московских гостей.

Красно-белые тоже радовали своими технично созданными моментами.

В самом конце тайма произошла неожиданность: защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил две желтых карточки за две минуты и был удален.

Звездный новичок «Спартака» Жедсон присутствует на поле, но не включен в командную игру и почти не получает передач.

С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!

'45+5

«Акрон» заработал угловой. Последовала подача на дальнюю штангу, но после удара Болдырева мяч ушел за лицевую.

'45+4

Замена в составе «Спартака»: защитник Денисов вышел вместо нападающего Угальде.

'45+3

Удаление в составе «Спартака»!

Хлусевич получил вторую желтую карточку за две минуты: он жестко наступил на ногу Болдыреву, который развивал быструю атаку «Акрона», и отправил его на газон.

Врачи оказали помощь полузащитнику тольяттинцев, и он, хромая, вернулся в игру.

'45+1

Хлусевич потерял мяч, а затем был вынужден сфолить: схватил за руку Неделчяру и сорвал атаку «Акрона». За это защитник «Спартака» получил желтую карточку.

'45+1

Арбитр компенсировал четыре минуты к первому тайму.

'45

Защитник «Акрона» Бокоев получил желтую карточку за то, что запрыгнул на Гарсию и завис на нем, держась за шею.

'43

Вратарь «Акрона» Гудиев выбежал за пределы штрафной и случайно врезался ногой в колено Мартинса в борьбе за мяч. К счастью, оба игрока смогли быстро подняться с газона и продолжить встречу. Нарушения правил там не было: сначала Гудиев сыграл в мяч.

'42

Моментище! Пестряков нанес мощный удар из-за пределов штрафной, и мяч совсем чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку»!

'42

Мартинс заблокировал Бокоева и завалил его на газон. Защитник «Акрона» не сразу смог подняться на ноги, но, к счастью, он не получил серьезной травмы.

'40

Роберто Фернандес исполнил длинный заброс к штрафной «Спартака», но красно-белые уверенно перехватили мяч.

'38

Пестряков исполнил подачу в центр штрафной «Спартака», но Максименко вовремя выбежал из ворот и в прыжке забрал мяч в руки.

'36

Момент! 18-летний хавбек «Акрона» Пестряков влетел в штрафную «Спартака» с левого фланга и пробил по воротам! Но Максименко надежно забрал мяч в руки.

'35

Джаковац нанес прямой удар со штрафного, но попал в стенку. Тем не менее мяч достался футболистам «Акрона», и Болдырев нанес удар по воротам из пределов штрафной, но сильно выше створа!

'34

Дзюба зацепился за мяч практически на линии штрафной «Спартака» и получил по щиколотке от Рябчука. «Акрон» получил право на опасный «стандарт».

'32

Максименко попытался отдать передачу на Хлусевича, но переборщил с силой: мяч ушел за боковую.

'31

Барко подал с углового на дальнюю штангу, но защитник «Акрона» легко вынес мяч.

'30

Барко нанес прямой удар со штрафного, но мяч попал в «стенку» и ушел на угловой.

'29

Джаковац ударил сзади по ноге Барко возле штрафной «Акрона». «Спартак» получил право на опасный «стандарт».

'27

Гудиев вынес мяч на чужую половину поля, где Дзюба выиграл верховую борьбу у Дуарте и скинул мяч своему партнеру. Атака «Акрона» завершилась тем, что Роберто Фернандес подал в центр штрафной «Спартака», но Литвинов выбил мяч в поле.

'25

Игра возобновилась!

'24

В матче объявлена пауза на водопой.

'23

Моментище! Барко подал с углового в центр вратарской, и Дуарте пробил по воротам, но выше ворот!Причем голкипер «Акрона» Гудиев ошибочно вышел из ворот и оставил их пустыми: можно было забивать.

'22

Угальде проник в штрафную «Акрона» с левого фланга и вынудил защитника выбить мяч на угловой.

'20

Гарсия пробил с правого края штрафной в дальний угол, но попал в защитника «Акрона»!

'19

Литвинов вернулся на поле. К счастью, он не получил серьезного повреждения и может продолжить матч.

'17

Лончар случайно попал коленом в глаз Литвинову, когда боролся за верховой мяч. Врачи оказали помощь игроку «Спартака».

'15

Максименко исполнил неудачный пас, и полузащитник «Акрона» Лончар перехватил мяч, после чего отдал передачу на Болдырева. Однако 21-летний хавбек плохо распорядился мячом — нанес неопасный удар по воротам, мимо створа.

'13

Хлусевич схватил за плечи полузащитника «Акрона» Роберто Фернандеса и оттолкнул его в борьбе за мяч. Арбитр свистнул фол.

'11

Нападающий «Акрона» Болдырев подал в центр штрафной «Спартака», но мяч опять не дошел до Дзюбы.

'9

Гарсия влетел в штрафную «Акрона» и пробил из-под защитника, но вратарь Гудиев успел припасть к земле и зафиксировать мяч!

'8

Дзюба высоко выпрыгнул в центре штрафной «Спартака», но по мячу не попал!

'6

«Спартак» заработал угловой. Барко подал на дальнюю штангу, и Литвинов пробил головой по воротам! Однако мяч попал в Неделчяру, а затем Дзюба помог партнеру по команде и вынес снаряд подальше в поле.

'5

Нападающий «Акрона» Джаковац сбил Мартинса в жестком подкате, за что получил желтую карточку.

'3

Момент! Гарсия ворвался в штрафную «Акрона» и прострелил во вратарскую, где Мартинс нанес удар в касание! Мяч просвистел в миллиметрах от штанги.

'1

На первой же минуте жестко столкнулись Болдырев и Угальде! После верховой борьбы за мяч оба упали на газон и долго не могут подняться с газона.

'1

Матч начался!

13:25

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Жедсон, Угальде, Гарсия.

13:20

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

13:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура РПЛ между «Акроном» и «Спартаком».

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