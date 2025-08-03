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«Планируем в календаре»: фигуристка Медведева о совмещении личной жизни с работой

Медведева рассказала, что планирует по календарю время для встреч с возлюбленным
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jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева раскрыла, как ей удается совмещать работу с личной жизнью. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Важен правильный тайм‑менеджмент с моей стороны и стороны Ильдара. <...> Видеться мы можем либо рано утром, либо поздно вечером. Но это наш осознанный выбор. Мы открываем календарь и планируем на несколько дней вперед время для встреч», — заявила она.

Фигуристка встречается с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Пара вместе выступала в шоу на ТНТ «Звездные танцы». Официально о своем романе они объявили в июле 2025 года.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева назвала спортсмена, у которого хочет взять интервью.

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