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Легенда сборной России раскритиковал возможное нововведение в футболе

Булыкин о возможном введении тайм-аутов в футболе: дальше уже убивать некуда
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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал идею возможного введения тайм-аутов в футбол. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Уже есть так называемые таймауты — водопой или Cooling break. Я думаю, дальше уже убивать некуда, но это происходит в странах, где жарко. А так, нужно увеличить просто отдых между сезонами, между кругами. Поэтому это будет намного лучше, чем увеличивать время паузы», — заявил Булыкин.

Ранее экс-футболист назвал претендентов на чемпионский титул РПЛ.

«Фавориты, наверное, все те же. «Зенит» в этом году будет пытаться исправить ситуацию со столетием. Хотя там не столетие, а уже непонятно сколько времени прошло. «Краснодару» вдвойне тяжело будет удержать чемпионство. Добавятся еще московские команды, будет весело», — заявил он.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ.

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