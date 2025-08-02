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«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в третьем туре РПЛ
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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга». Встреча состоится 10 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд к «Сочи»: эта игра также пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Ранее московский «Спартак» задумался о перестановках в руководстве.

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