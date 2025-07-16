Булыкин назвал претендентов на чемпионский титул РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, во время карьеры игравший за ведущие клубы Российской премьер-лиги, а также известные зарубежные команды и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о претендентах на чемпионство в РПЛ в стартующем сезоне.

«Фавориты, наверное, все те же. «Зенит» в этом году будет пытаться исправить ситуацию со столетием. Хотя там не столетие, а уже непонятно сколько времени прошло. Но это не столь важно, они захотят выиграть. «Краснодару» вдвойне тяжело будет удержать чемпионство. Добавятся еще московские команды, так что будет весело и интересно в новом сезоне», — считает Булыкин.

В чемпионате-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Амбиции на чемпионский титул перед стартом сезона выказывают также московские команды: ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

Ранее московское «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами.