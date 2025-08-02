«Зенит» призвали продать бразильского игрока команды

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что петербургскому «Зениту» стоит продать Луиса Энрике в Саудовскую Аравию, если за него дадут €70 млн, передает Metaratings.ru.

«Если дадут 70 миллионов, то конечно стоит его продать. Его купили за 30 и продадут за 70. Там в Бразилии 50 человек стоят так же и хотят приехать в «Зенит» (смеется)», — заявил Мостовой.

Трансфер Луиса Энрике может стать самым дорогим в российском футболе: «Аль-Наср» собирается заплатить за 24-летнего футболиста €70 млн.

Три самых дорогих продажи в истории также принадлежат «Зениту». В 2019 году аргентинец Леандро Паредес был продан во французский «ПСЖ» за €40 млн, в 2016-м — бразилец Халк перешел в китайский «Шанхай Порт» за €56 млн, а в 2023-м бразилец Малком уехал в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

«Зенит» купил Энрике из «Ботафого» в январе за €35 млн.

Ранее соперник «Зенита» узнал о травме одного из лидеров команды необычным способом.