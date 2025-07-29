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Соперник «Зенита» узнал о травме одного из лидеров команды необычным способом

«Рубин» узнал о травме игрока «Зенита» Энрике благодаря фэнтези-футболу
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Футбольный клуб «Зенит»

Аналитики казанского «Рубина» узнали о травме бразильского нападающего «Зенита» Луиса Энрике за день до матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря фэнтези-футболу. Об этом рассказал журналист Павел Городницкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Он заявил, что в казанской команде обнаружили, что сотрудники «Зенита» синхронно убрали Энрике из своих составов в фэнтези-футболе. Городницкий рассказал, что после этого случая сотрудникам сине-бело-голубых запретили принимать в подобных турнирах, чтобы избежать подобных сливов информации.

Матч завершился со счетом 2:2. В первом тайме счет ударом с пенальти открыл футболист «Зенита» Андрей Мостовой. В конце тайма Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей. Сразу после перерыва Велдин Ходжа отыграл один мяч, а в конце встречи Мирлинд Даку сравнял счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет у себя дома с московским ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Сочи».

«Зенит» в год столетнего юбилея не сумел завоевать ни одного трофея. Команда, которая до этого шесть раз подряд выиграла чемпионат России, стала второй в турнирной таблице РПЛ, уступив «Краснодару», а также вылетела на стадии финала Пути РПЛ Кубка России, проиграв ЦСКА.

Ранее дочь Сергея Семака призвала заблокировать интернет критикам команды.

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