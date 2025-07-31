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В Единой лиге ВТБ отреагировали на отказ латвийца играть в Суперкубке из-за России

ЕЛ ВТБ об отказе Бертанса играть с россиянами: раньше тоже были такие игроки
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Wu Zhuang/XinHua/Global Look Press

Пресс-служба Единой лиги ВТБ отреагировала на отказ латвийского баскетболиста «Дубая» Дависа Бертанса участвовать в Суперкубке из-за нежелания играть с российскими командами. Их слова приводит ТАСС.

«Ранее также были игроки, которые по разным причинам не принимали участия в наших международных соревнованиях. Тем не менее зарубежные команды-участники и гости Суперкубка всегда отмечали высокий уровень организации и отличную спортивную составляющую турнира», — заявили в лиге.

30 июля сообщалось, что Бертанс отказался играть с российскими клубами.

Суперкубок Единой лиги ВТБ состоится 24-25 сентября в Белграде. В турнире сыграют московские ЦСКА и «Зенит», а также сербская «Црвена Звезда» и выступающий в Адриатической лиге «Дубай».

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее баскетбольный матч в США был прерван из-за секс-игрушки.

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