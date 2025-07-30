Латвийский баскетболист отказался играть с клубами из России

Латвийский баскетболист «Дубая» Давис Бертанс отказался играть с российскими клубами в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает Jauns.lv.

«Я принял решение не участвовать в турнирах, где выступают команды из стран-агрессоров», — отметил Бертанс.

Он отметил, что руководство клуба поддержало его инициативу.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025 пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. Помимо «Дубая», в нем примут участие московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и белградская «Црвена Звезда».

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее американский баскетболист заявил, что ему понравилось в России.