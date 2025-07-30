Федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета

Международная федерация самбо (ФИАС) получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). Об этом сообщается на сайте организации.

«Это важный шаг на пути к олимпийскому будущему нашего вида спорта. Особую благодарность хочу выразить всей команде ФИАС, для которой это не просто направление работы, а подлинная миссия», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Отмечается, что IPC отметила работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.

На чемпионате мира 2024 года российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

29 мая 2025 года самбо было официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM).

Ранее стало известно, где пройдет следующий чемпионат мира по самбо.