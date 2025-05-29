Стало известно, где пройдет следующий чемпионат мира по самбо

Чемпионат мира по самбо пройдет в Бишкеке

Чемпионат мира по самбо — 2025 пройдет в Бишкеке, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Турнир состоится с 7 по 9 ноября. Кубок мира по самбо пройдет в Душанбе с 20 по 21 ноября.

Бишкек уже принимал у себя Чемпионат мира по самбо в 2022 году. Для Душанбе Кубок мира по самбо в этом году станет дебютным турниром.

На чемпионате мира 2024 года российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

29 мая 2025 года самбо было официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM).

Ранее стал известен победитель чемпионата мира по самбо среди смешанных команд.