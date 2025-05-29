Самбо включено в календарь Международного совета военного спорта

Самбо официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

С 17 по 23 мая в Шри-Ланке состоялся Генеральный конгресс CISM, по итогам которого было официально объявлено о решении Исполнительного комитета CISM о проведении первого Чемпионата CISM по самбо среди военнослужащих в 2026 году.

Решение Совета отражает признание уникальной роли самбо в военной подготовке и спорте. Мы рассматриваем его как важный шаг на пути к международному признанию самбо», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Первый турнир по самбо среди военных будет называться «1st Military SAMBO Challenge». Соревнования состоятся в Международном центре самбо в Лужниках, которых находится в Москве.

Ранее стало известно, сменится ли глава Международной федерации самбо.