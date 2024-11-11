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В Астане завершился чемпионат мира по самбо 2024 года

В Астане завершился чемпионат мира по самбо – 2024

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Международная Федерация Самбо

В Астане завершился чемпионат мира по самбо 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Спортсмены из 80 стран разыграли 31 комплект медалей по спортивному самбо среди мужчин и женщин, по боевому самбо среди мужчин и женщин, а также по самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены).

«Чемпионат мира в Астане стал историческим событием. Самбисты с ограничениями по здоровью стали примером мужественности и несгибаемости, приняв участие наравне с остальными спортсменами. Хочу выразить благодарность Министерству туризма и спорта республики Казахстан, казахстанской федерации спортивного и боевого самбо за высокий уровень подготовки чемпионата мира. А также поблагодарить за поддержку генерального партнера турнира — компанию «Роснефть» и официального партнера — банк ВТБ», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Также он поздравил сборную Мальдивских островов, которая дебютировала на соревнованиях подобного уровня.

Российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее в Нови-Саде завершились чемпионат Европы и молодежное первенство Европы по самбо.

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