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Кадыров обыграл своего сына в шахматы

Кадыров обыграл своего сына Ахмата в товарищеском матче по шахматам
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о том, что обыграл своего старшего сына Ахмата в шахматы.

«Провел товарищеский матч по шахматам с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и, конечно же, я выиграл», — заявил Кадыров.

Также он добавил, что они будут готовиться к реваншу.

22 июля Ахмат Кадыров покинул пост президента «Ахмата». С 21 мая 2024 года он является министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

25 июля несколько турецких СМИ опубликовали новость о том, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. Журналисты сообщили, что глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду» сразу после того, как зашел в море.

Ранее Кадырова ввели в Зал славы бойцовской лиги.

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