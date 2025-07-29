Кадыров обыграл своего сына в шахматы

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о том, что обыграл своего старшего сына Ахмата в шахматы.
«Провел товарищеский матч по шахматам с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Дебют выдался довольно острым, с активным разменом фигур, хотя и играли без ограничения времени. Ну и, конечно же, я выиграл», — заявил Кадыров.
Также он добавил, что они будут готовиться к реваншу.
22 июля Ахмат Кадыров покинул пост президента «Ахмата». С 21 мая 2024 года он является министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.
25 июля несколько турецких СМИ опубликовали новость о том, что Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. Журналисты сообщили, что глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду» сразу после того, как зашел в море.
Ранее Кадырова ввели в Зал славы бойцовской лиги.