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Кадыров покинул «Ахмат»

19-летний Кадыров покинул пост президента «Ахмата»
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Телеграм-канал «ЛОРД»

Ахмат Кадыров покинул пост президента «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба чеченской команды.

Новым руководителем клуба стал 32-летний Якуб Закриев.

«Якуб Салманович с начала 2017 года занимал должность вице-президента клуба, активно участвуя в жизнедеятельности команды. Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», — говорится в заявлении пресс-службы грозненцев.

Встреча, которая состоялась на «Ахмат Арене» в Грозном, завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме отличился Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте, а во втором — Велдин Ходжа на 51-й минуте.

В следующем туре «Рубин» сыграет дома с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Эта встреча также состоится 27-го числа, а начнется в 15:00 (мск).

Ранее «Зенит» отдал в «Сочи» защитника Сергея Волкова.

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