Кадырова ввели в Зал славы бойцовской лиги

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введен в Зал cлавы бойцовской лиги ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщает Telegram-канал AKHMAT MMA.

Церемония состоялась на проходящем 11 июля в Грозном турнире ACA 189, который был посвящен памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Присутствующему в зале Кадырову вручили памятный подарок.

Сайтиев — один из самых титулованных борцов-вольников в истории. В активе спортсмена, который выступал в весовой категории до 74 кг, три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Также он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Главным событием вечера стал бой в легком весе, в котором россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов победил соотечественника Али Багова и в четвертый раз защитил свой титул. Поединок завершился нокаутом во втором раунде.

На кону противостояния помимо чемпионского пояса был титул победителя Grand-Prix ACA. Этот поединок определил последнего победителя Grand-Prix ACA.

Ранее была названа вероятная причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Сайтиева.