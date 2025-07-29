Потенциальный новичок «Спартака» подал документы на российскую визу

Центральный полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш подал документы для получения российской визы. Об этом сообщает в социальной сети Х журналист Эртан Сюзгюн.

Инсайдер опубликовал эксклюзивное фото «Мерседеса» португальца, перед зданием консульства РФ в Стамбуле. По его словам, футболист отсутствовал на сегодняшней тренировке команды.

28 июля турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока €20 млн. Еще €5 млн в этой сделке запланированы в качестве бонусов. Стоит отметить, что этот переход, если он состоится, станет самой дорогой покупкой в истории российского клуба. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал тренера клуба.