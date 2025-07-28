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«Спартак» может совершить самую дорогую покупку в истории клуба

Сабунчоглу: «Спартак» купит Фернандеша у «Бешикташа» за €20 млн
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Marcel van Dorst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Португальский полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш пополнит состав московского «Спартака». Об этом на своей странице в социальной сети X заявил журналист турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу.

Согласно его информации, клубы уже согласовали трансфер, красно-белые заплатят за игрока €20 млн. Еще €5 млн в этой сделке запланированы в качестве бонусов. Стоит отметить, что этот переход, если он состоится, станет самой дорогой покупкой в истории российского клуба. До этого рекорд принадлежал тринададцу Ливаю Гарсии, который был куплен в зимнее трансферное окно 2025 года за €18,7 млн.

Во втором туре Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» проиграл калининградской «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Зенита» отказался возвращаться в Россию ради «Спартака».

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