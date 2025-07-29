«От чего он устал: от бабла, от жизни?» Легенда «Спартака» раскритиковал тренера клуба

Экс-игрок Ловчев: я не против тренера Станковича, но «Спартак» не горит

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ» отреагировал на последние высказывания главного тренера красно-белых Деяна Станковича и заявил о трудностях в команде.

Станкович после поражения в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от калининградской «Балтики» заявил, что устал и беспокоится о своем здоровье.

«Надо спросить Станковича, от чего он устал. От бабла, от жизни, от футбола вообще? Я не против этого тренера, он выдающийся футболист, но что‑то происходит такое, что команда «не горит», — заявил он.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте игры. На 58-й минуте вторую желтую карточку получил Маркиньос и также был удален с поля.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее в работе Станковича не увидели тактики.