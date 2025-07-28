18-летняя Андреева назвала трех теннисисток, которые были для нее примером

Андреева: в начале карьеры равнялась на Уильямс, Шарапову и Халеп

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции назвала имена спортсменок, которые служили для нее примером.

«Я смотрела много матчей Марии Шараповой и Серены Уильямс. Очень нравилось, как играет Симона Халеп. Я даже как-то раз потренировалась с ней — в конце прошлого года. Мне удалось выйти на корт с игроком, за которым раньше так внимательно следила», — заявила Андреева.

14 июля стало известно, что Андреева вошла в пятерку лучших теннисисток мира.

В стартующем турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Монреале 18-летняя россиянка начнет борьбу со второго раунда.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее в Федерации тенниса России назвали российскую теннисистку, которая должна обыгрывать всех.