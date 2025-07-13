В Федерации тенниса России назвали российскую теннисистку, которая должна обыгрывать всех

Глава ФТР Тарпищев: Андреева должна побеждать всех, кроме Соболенко и Свентек

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что 18-летняя Мирра Андреева должна побеждать все соперник кроме Арины Соболенко и Иги Свентек, передает РИА Новости.

«Я считаю, что Андреева по классу игры сейчас должна побеждать всех, кроме Соболенко и Свентек. При этом она может, конечно, обыграть и Соболенко, и Свентек, такое уже было», — сказал Тарпищев.

На Уимблдоне — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее сообщалось о том, что Андреева впервые войдет в топ-5 лучших теннисисток.