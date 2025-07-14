18-летняя Андреева вошла в топ-5 лучших теннисисток

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте организации.

Андреева, которая поднялась с седьмой позиции, уступает только белоруске Арине Соболенко, американке Кори Гауфф, польке Иге Швентек и еще одной представительнице США Джессике Пегуле.

Для Андреевой этот показатель стал лучшим в карьере, до этого она поднималась только на шестую строчку мирового рейтинга.

На Уимблдоне — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее в Федерации тенниса России назвали российскую теннисистку, которая должна обыгрывать всех.