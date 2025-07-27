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В «Ахмате» хотели бы пригласить в команду легенду «Реала»

Вратарь «Ахмата» Шелия хотел бы пригласить Серхио Рамоса в команду
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Вратарь «Ахмата» Георги Шелия заявил, что хотел бы пригласить в команду звезду мадридского «Реала» Серхио Рамоса, передает «Советский спорт».

«Кого бы я выбрал, чтобы усилить «Ахмат»? Если бы у меня был выбор, то Серхио Рамос», — сказал Шелия.

Рамос является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист грозненского клуба Брайан Мансилья. В компенсированное к первому тайму время дублем отметился игрок ЦСКА Данил Круговой. Игрок «Ахмата» Дарко Тодорович был удален на 86-й минуте встречи.

После двух туров РПЛ ЦСКА набрал четыре очка. «Ахмат» пока не имеет набранных баллов. Московский «Локомотив» набрал шесть очков из шести возможных.

«Ахмат» сыграет в следующем туре РПЛ на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 4 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Кадыров покинул «Ахмат».

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