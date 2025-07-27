ЦСКА одержал волевую победу над «Ахматом»

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ со счетом 2:1

Московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Счет открыл футболист грозненского клуба Брайан Мансилья. В компенсированное к первому тайму время дублем отметился игрок ЦСКА Данил Круговой. Игрок «Ахмата» Дарко Тодорович был удален на 86-й минуте встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров РПЛ ЦСКА набрал четыре очка. «Ахмат» пока не имеет набранных баллов. Московский «Локомотив» набрал шесть очков из шести возможных.

В следующем матче ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Ахмат» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 4 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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