Московский «Спартак» задумался о перестановках в руководстве клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководящий состав красно-белых задумывается об увольнении Франсиса Кахигао с поста спортивного директора. На его место может прийти бвыший шеф-скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян, работавший в армейском клубе с 2012 по 2024 год.

26 июля «Спартак» разгромно уступил «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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