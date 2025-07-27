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За первой победой: ЦСКА и «Ахмат» играют во втором туре РПЛ. LIVE

РПЛ. 2-й тур. ЦСКА — «Ахмат». ОНЛАЙН

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ПФК ЦСКА
В матче второго тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле грозненский «Ахмат». Обе команды не смогли одержать победу в первом туре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
Перерыв
27 июля 15:00
ЦСКА
Москва, Россия
45' Круговой
45' Круговой
2 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
15' Мансилья
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

40' Мойзес

15' Мансилья

45' Круговой 45' Круговой

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Удивительный первый тайм. «Ахмат» играл идеально и вполне закономерно вел, а потом ЦСКА усилиями Данила Кругового за две последние компенсированные минуты забил дважды и все перевернул! Ждем второй тайм.

45+4'

И свисток на перерыв.

45+3'

ГООООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 2:1! Вот это да! Армейцы отобрали мяч в центре поля, доставили его в финальную треть, Кисляк сделал проникающий пас в штрафную в левый полуфланг, а ворвавшийся в штрафную Круговой на кураже подработал себе и пробил в угол!

45+2'

ГОООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 1:1! Нестандартный ход помог ЦСКА: Обляков после паса с фланга сыграл в центр штрафной пяткой, и Круговой смог разобраться с защитниками, выдержал паузу и воткнул мяч в сетку!

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

45'

Алеррандро получил мяч штрафной, уложил на паузе Гандри, но тот сумел в итоге чисто выбить мяч.

43'

Никак не получается у ЦСКА найти свободную зону или шанс на проникающую передачу в штрафную в финальной трети.

40'

Блестяще снова Эгаш Касинтура зацепился за очередную не самую удобную передачу и был завален Мойзесом, который за этот тривиальный и даже спорный фол получил первую в матче желтую карточку.

38'

Уже некоторое время в центре поля идет игра.

35'

Мансилья обыгрался в штрафной с Конате, прошел по левому флангу и прострелил — рикошет, мяч взмыл в воздух, Касинтура подобрал его с другой стороны от штрафной, но в итоге был обезмячен без фола.

33'

Дальний удар Кисляка — выше ворот.

32'

Прицельный дальний удар Шуманского в дальний угол — недостаточно сильно и точно. Почти по центру, и Ульянов уверенно поймал.

30'

Футболисты и болельщики ЦСКА хотели желтую карточку для Тодоровича, который руками задержал рвавшегося с мячом вперед Рошу. Фол есть, а карточки пока нет.

29'

ЦСКА старается давить в позиционных атаках, но пока вскрыть гостей не может. «Ахмат» очень хорош в первой трети матча.

26'

Игра возобновилась.

24'

И пауза на водопой.

24'

Подача Силвы с углового на ближнюю штангу пришла в голову Кисляку.

23'

Садулаев просил передачу, но Тодорович все сделал перед штрафной сам и пробил — в блок. Дальше мяч отскочил-таки к Садулаеву, и капитан грозненцев заработал угловой.

21'

Угловой ЦСКА. Подача на дальнюю штангу. Никто не добрался до мяча, и тот ушел за лицевую.

20'

Опасно Конате набегал и выпригрывал во вратарской на подачу с левого фланга — чуть не дотянулся!

17'

Гандри на грани желтой карточки сбил принимавшего мяч на чужой половине поля в скоростной атаке Алеррандро.

15'

ГООООООООООООООООООООЛ! Брайан Мансилья — 0:1! Касинтура обыгрался в стеночку с Конате, прорвался по левому флангу и покатил на линию вратарской, где набежавший Мансилья вогнал мяч в сетку!

13'

Кисляк пытался пробить в касание из штрафной после паса справа, но не смог как следует попасть по мячу в движении.

11'

Круговой получил на правом углу штрафной мяч от Алеррандро, выдержал паузу, подработал к центру и пробил — выше ворот!

10'

Алеррандро скинул в штрафной под удар Кисляку — Гандри принял на себя, мяч остался у него, и защитник после паузы выбил в аут.

9'

Конате бил после отскока в штрафной ЦСКА в созданной Касинтурой атаке. Попал в блок.

8'

Первый в матче угловой заработал ЦСКА. В штрафной мяч взмыл в воздух, и выскочивший вперед Ульянов выбил кулаком. Молодой голкипер заменил в старте приболевшего Шелию.

6'

Заброс на ход Конате, который был в офсайде. Но мяч перехватил Акинфеев, так что свистка не последовало.

4'

Попытка дальнего удара от капитана «Ахмата» Лечи Садулаева — мимо.

3'

И сразу же первый момент в матче! Передача в штрафную и удар Конате ногой в прыжке — рядом со штангой!

1'

Поеееееехали! Матч начался.

15:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

14:55

А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Александра Сторожука:

Ульянов, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Силва, Садулаев, Касинтура, Мануэл, Конате, Мансилья.

14:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини:

Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Алвес, Кисляк, Гаич, Шуманский, Алеррандро.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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