Удивительный первый тайм. «Ахмат» играл идеально и вполне закономерно вел, а потом ЦСКА усилиями Данила Кругового за две последние компенсированные минуты забил дважды и все перевернул! Ждем второй тайм.
И свисток на перерыв.
ГООООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 2:1! Вот это да! Армейцы отобрали мяч в центре поля, доставили его в финальную треть, Кисляк сделал проникающий пас в штрафную в левый полуфланг, а ворвавшийся в штрафную Круговой на кураже подработал себе и пробил в угол!
ГОООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 1:1! Нестандартный ход помог ЦСКА: Обляков после паса с фланга сыграл в центр штрафной пяткой, и Круговой смог разобраться с защитниками, выдержал паузу и воткнул мяч в сетку!
Три минуты добавлено к первому тайму.
Алеррандро получил мяч штрафной, уложил на паузе Гандри, но тот сумел в итоге чисто выбить мяч.
Никак не получается у ЦСКА найти свободную зону или шанс на проникающую передачу в штрафную в финальной трети.
Блестяще снова Эгаш Касинтура зацепился за очередную не самую удобную передачу и был завален Мойзесом, который за этот тривиальный и даже спорный фол получил первую в матче желтую карточку.
Уже некоторое время в центре поля идет игра.
Мансилья обыгрался в штрафной с Конате, прошел по левому флангу и прострелил — рикошет, мяч взмыл в воздух, Касинтура подобрал его с другой стороны от штрафной, но в итоге был обезмячен без фола.
Дальний удар Кисляка — выше ворот.
Прицельный дальний удар Шуманского в дальний угол — недостаточно сильно и точно. Почти по центру, и Ульянов уверенно поймал.
Футболисты и болельщики ЦСКА хотели желтую карточку для Тодоровича, который руками задержал рвавшегося с мячом вперед Рошу. Фол есть, а карточки пока нет.
ЦСКА старается давить в позиционных атаках, но пока вскрыть гостей не может. «Ахмат» очень хорош в первой трети матча.
Игра возобновилась.
И пауза на водопой.
Подача Силвы с углового на ближнюю штангу пришла в голову Кисляку.
Садулаев просил передачу, но Тодорович все сделал перед штрафной сам и пробил — в блок. Дальше мяч отскочил-таки к Садулаеву, и капитан грозненцев заработал угловой.
Угловой ЦСКА. Подача на дальнюю штангу. Никто не добрался до мяча, и тот ушел за лицевую.
Опасно Конате набегал и выпригрывал во вратарской на подачу с левого фланга — чуть не дотянулся!
Гандри на грани желтой карточки сбил принимавшего мяч на чужой половине поля в скоростной атаке Алеррандро.
ГООООООООООООООООООООЛ! Брайан Мансилья — 0:1! Касинтура обыгрался в стеночку с Конате, прорвался по левому флангу и покатил на линию вратарской, где набежавший Мансилья вогнал мяч в сетку!
Кисляк пытался пробить в касание из штрафной после паса справа, но не смог как следует попасть по мячу в движении.
Круговой получил на правом углу штрафной мяч от Алеррандро, выдержал паузу, подработал к центру и пробил — выше ворот!
Алеррандро скинул в штрафной под удар Кисляку — Гандри принял на себя, мяч остался у него, и защитник после паузы выбил в аут.
Конате бил после отскока в штрафной ЦСКА в созданной Касинтурой атаке. Попал в блок.
Первый в матче угловой заработал ЦСКА. В штрафной мяч взмыл в воздух, и выскочивший вперед Ульянов выбил кулаком. Молодой голкипер заменил в старте приболевшего Шелию.
Заброс на ход Конате, который был в офсайде. Но мяч перехватил Акинфеев, так что свистка не последовало.
Попытка дальнего удара от капитана «Ахмата» Лечи Садулаева — мимо.
И сразу же первый момент в матче! Передача в штрафную и удар Конате ногой в прыжке — рядом со штангой!
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Александра Сторожука:
Ульянов, Богосавац, Ибишев, Тодорович, Гандри, Силва, Садулаев, Касинтура, Мануэл, Конате, Мансилья.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини:
Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Алвес, Кисляк, Гаич, Шуманский, Алеррандро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.