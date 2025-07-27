45+3'

ГООООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 2:1! Вот это да! Армейцы отобрали мяч в центре поля, доставили его в финальную треть, Кисляк сделал проникающий пас в штрафную в левый полуфланг, а ворвавшийся в штрафную Круговой на кураже подработал себе и пробил в угол!