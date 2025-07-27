Дзюба поблагодарил «Спартак» за воспитание

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «РБ Спорт» заявил, что в академии московского «Спартака» получил базовые навыки игры в футбол, за что очень благодарен.

«Я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке». И все, что вложили в меня, — это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен», — заявил Дзюба.

26 июля «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» со счетом 4:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров в активе «Акрона» четыре очка, коллектив Заура Тедеева временно расположился на второй строчке. «Сочи» с нулем очков и разницей мячей 0:7 идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Сочи» 4-го числа сразится в гостях с «Динамо». Эта игра начнется в 18:30 (мск).

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