Стало известно будущее спортивного директора «Спартака»

Инсайдер Карпов: «Спартак» не будет до сентября увольнять спортдиректора Кахигао

Руководство московского «Спартака» не планирует увольнять Франсиса Кахигао с поста спортивного директора до завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, до 12 сентября 2025 года, пока не будет закрыто окно переходов, у испанского специалиста есть полный карт-бланш. Выводы о проделанной работе руководство красно-белых будет делать после закрытия трансферного окна, после чего могут быть принято решение насчет будущего Кахигао.

26 июля «Спартак» разгромно уступил «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее нападающий «Спартака» Антон Заболотный взял на себя вину за разгром от «Балтики».