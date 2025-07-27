Дзюба побил рекорд легенды «Локомотива»

Дзюба побил рекорд Лоськова по голам и голевым передачам в чемпионатах России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обновил достижение экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству забитых мячей и голевых передач в национальных чемпионатах, сообщает «Спортс».

36-летний форвард отличился и отдал голевую передачу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», доведя общее число баллов по системе «гол+пас» до 257-ми. Достижение Лоськова составляло 255 баллов.

26 июля «Акрон» в гостях разгромил «Сочи» со счетом 4:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров в активе «Акрона» четыре очка, коллектив Заура Тедеева временно расположился на второй строчке. «Сочи» с нулем очков и разницей мячей 0:7 идет на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Акрон» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Встреча состоится 3 августа и начнется в 13:30 по московскому времени. «Сочи» 4-го числа сразится в гостях с «Динамо». Эта игра начнется в 18:30 (мск).

Ранее стало известно будущее спортивного директора «Спартака».