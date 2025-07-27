Стал известен победитель главного боя UFC

Боец ММА Де Риддер победил Уиттакера в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби

Нидерландский боец ММА Ренье де Риддер победил австралийского спортсмена, бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера в главном событии турнира UFC on ABC 9, который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

Поединок состоялся в средней весовой категории (до 83,9 кг) и продлился максимально возможные пять раундов. Оба соперника сумели отправить друг друга в нокдаун, страдали от рассечений и имели шансы одержать досрочную победу.

Де Риддер был признан победителем раздельным решением судей. Один судья отдал преимущество Уиттакеру со счетом 48-47, а два других признали сильнейшим де Ридера с таким же счетом — 48-47.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка и всего основного карда.

После поединка Уиттакер признался, что болезненно воспринял это поражение и не до конца согласен с решением судей. Часть зрителей поддержала его.

Теперь в статистике австралийца есть девять поражений и 26 побед. Де Ридер одержал свою 21-ю победу при двух поражениях в карьере.

Ранее российский боец Петр Ян разгромил американца на турнире UFC.