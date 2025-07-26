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Спорт

Телохранитель Путина жестко нокаутировал бразильца в первом раунде на турнире UFC. LIVE

ММА. UFC on ABC 9. Петр Ян — Маркус Макги, Роберт Уиттакер — де Риддер. ОНЛАЙН
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Российские бойцы Петр Ян, Никита Крылов и Шара Буллет выступают в основном карде турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби. Россиянин Муслим Салихов по прозвищу Телохранитель Путина уже выступил в предварительном карде и жестко нокаутировал своего соперника Карлоса Леала в первом раунде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:52

Соперники упали на канвас, и Нурмагомедов чуть не вышел на удушающий! Однако Митчелл сумел выбраться.

21:52

Брайс сразу схватил Саида и попытался бросить его на канвас, но не сумел.

21:51

Третий раунд начался!

21:49

Нурмагомедов снова сумел перевернуться и занять доминирующую позицию! Соперники поднялись на ногу, но Митчелл опять затащил россиянина в партер. Скорее всего, американец забрал этот раунд за счет большего контроля. Второй раунд завершен!

21:48

Оба бойца поднялись в вертикальное положение, но Митчелл снова перевел Нурмагомедова на канвас!

21:47

Саид внезапно перевернулся и оказался сверху! Ему удалось частично захватить контроль над спиной Митчелла.

21:47

Нурмагомедов бьет Митчелла коленом и кулаком по корпусу. Тот отвечает тем же. Оба продолжают лежать на канвасе.

21:46

Брайс сразу уложил Саида на канвас и начал удерживать его в боковом контроле.

21:45

Второй раунд начался!

21:43

Первый раунд завершен! Нурмагомедов здорово попадал боковыми ударами в голову Митчеллу и сумел один раз отправить его в нокдаун, после чего долго удерживал под контролем на настиле.

21:43

Митчелл смог подняться на ноги и прислонил Нурмагомедова к стенке. Но больше сделать ничего не сумел.

21:41

Саид уронил Брайса на настил мощным ударом и накинулся сверху, чтобы добить! Однако ему не хватило точности, чтобы нокаутировать соперника. В итоге Нурмагомедов занял доминирующую позицию в борьбе и иногда наносит удары сверху.

21:42

Нурмагомедов сумел оттолкнуть Митчелла и здорово попал боковым ударом ему вдогонку.

21:41

Американец попытался завалить Нурмагомедова на настил, но не преуспел. Тогда Митчелл прижал россиянина к сетке и удерживает контроль. Периодически он попадает коленом в бок Саиду.

21:40

Митчелл сразу начал наносить множество лоу-киков. Нурмагомедов в ответ два раза хорошо попал по голове американца. Будь это более тяжелый вес, Брайс бы уже улетел в нокаут.

21:39

Бой начался!

21:28

Следующий поединок пройдет между американцем Брайсом Митчеллом и россиянином Саидом Нурмагомедовым в легчайшем весе — до 61,2 кг. Это не брат Хабиба, они просто однофамильцы.

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Jason Silva/USA TODAY/Reuters
21:17

41-летний Муслим Салихов заявил после победы, что все еще молод и способен на многое.

«Мой возраст идет в обратную сторону. Спасибо моим тренерам. Я долго тренировался, находился вдали от семьи и сейчас очень рад своей победе. Я ожидал, что мой соперник сразу будет давить на меня, но я могу выдержать все что угодно. Мне нравится смотреть повтор этого нокаута. Вандербой (Стивен Томпсон), я готов драться с тобой!» — сказал Салихов.

Желаем удачи российскому бойцу!

21:15

Бой начался! И сразу же Муслим Салихов отправил соперника в нокаут!

Карлос Леал агрессивно пошел в атаку на российского бойца, раскрылся и пропустил от Салихова мощнейший хук справа. Бразилец упал на настил и больше не смог подняться. Это нокаут!

21:15

В октагон вышли российский боец Муслим Салихов по прозвищу Телохранитель Путина и его соперник — бразилец Карлос Леал.

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Российский боец UFC Муслим Салихов в поединке против аргентинца Лореано Старополи

Reuters
21:00

Добрый вечер, уважаемые любители единоборств! В Абу-Даби проходит турнир UFC on ABC 9 с участием сильных российских бойцов.

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