Телохранитель Путина жестко нокаутировал бразильца в первом раунде на турнире UFC. LIVE

21:17

41-летний Муслим Салихов заявил после победы, что все еще молод и способен на многое.

«Мой возраст идет в обратную сторону. Спасибо моим тренерам. Я долго тренировался, находился вдали от семьи и сейчас очень рад своей победе. Я ожидал, что мой соперник сразу будет давить на меня, но я могу выдержать все что угодно. Мне нравится смотреть повтор этого нокаута. Вандербой (Стивен Томпсон), я готов драться с тобой!» — сказал Салихов.

Желаем удачи российскому бойцу!