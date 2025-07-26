Телохранитель Путина жестко нокаутировал бразильца в первом раунде на турнире UFC. LIVE

Соперники упали на канвас, и Нурмагомедов чуть не вышел на удушающий! Однако Митчелл сумел выбраться.
Нурмагомедов снова сумел перевернуться и занять доминирующую позицию! Соперники поднялись на ногу, но Митчелл опять затащил россиянина в партер. Скорее всего, американец забрал этот раунд за счет большего контроля. Второй раунд завершен!
Оба бойца поднялись в вертикальное положение, но Митчелл снова перевел Нурмагомедова на канвас!
Саид внезапно перевернулся и оказался сверху! Ему удалось частично захватить контроль над спиной Митчелла.
Нурмагомедов бьет Митчелла коленом и кулаком по корпусу. Тот отвечает тем же. Оба продолжают лежать на канвасе.
Первый раунд завершен! Нурмагомедов здорово попадал боковыми ударами в голову Митчеллу и сумел один раз отправить его в нокдаун, после чего долго удерживал под контролем на настиле.
Митчелл смог подняться на ноги и прислонил Нурмагомедова к стенке. Но больше сделать ничего не сумел.
Саид уронил Брайса на настил мощным ударом и накинулся сверху, чтобы добить! Однако ему не хватило точности, чтобы нокаутировать соперника. В итоге Нурмагомедов занял доминирующую позицию в борьбе и иногда наносит удары сверху.
Американец попытался завалить Нурмагомедова на настил, но не преуспел. Тогда Митчелл прижал россиянина к сетке и удерживает контроль. Периодически он попадает коленом в бок Саиду.
Митчелл сразу начал наносить множество лоу-киков. Нурмагомедов в ответ два раза хорошо попал по голове американца. Будь это более тяжелый вес, Брайс бы уже улетел в нокаут.
Следующий поединок пройдет между американцем Брайсом Митчеллом и россиянином Саидом Нурмагомедовым в легчайшем весе — до 61,2 кг. Это не брат Хабиба, они просто однофамильцы.
41-летний Муслим Салихов заявил после победы, что все еще молод и способен на многое.
«Мой возраст идет в обратную сторону. Спасибо моим тренерам. Я долго тренировался, находился вдали от семьи и сейчас очень рад своей победе. Я ожидал, что мой соперник сразу будет давить на меня, но я могу выдержать все что угодно. Мне нравится смотреть повтор этого нокаута. Вандербой (Стивен Томпсон), я готов драться с тобой!» — сказал Салихов.
Желаем удачи российскому бойцу!
Бой начался! И сразу же Муслим Салихов отправил соперника в нокаут!
Карлос Леал агрессивно пошел в атаку на российского бойца, раскрылся и пропустил от Салихова мощнейший хук справа. Бразилец упал на настил и больше не смог подняться. Это нокаут!
В октагон вышли российский боец Муслим Салихов по прозвищу Телохранитель Путина и его соперник — бразилец Карлос Леал.
Российский боец UFC Муслим Салихов в поединке против аргентинца Лореано СтарополиReuters