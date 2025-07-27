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Российский боец Петр Ян разгромил американца на турнире UFC

Боец ММА Петр Ян победил Маркуса Макги на турнире UFC on ABC 9
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UFC Eurasia

Российский боец ММА, бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со-главном поединке турнира UFC on ABC 9, который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

Судьи единогласно отдали победу Петру Яну со счетом 29-28. Первый раунд забрал Маркус Макги, а в двух других сильнее оказался российский боец.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка и всего основного карда.

Эта победа стала для российского бойца третьей подряд. Теперь на его счету 19 побед в UFC при пяти поражениях.

После поединка Петр Ян заявил в интервью, что хотел бы сразиться с победителем боя между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном.

Грузинский боец Двалишвили является действующим чемпионом UFC в легчайшем весе. Его титульный поединок против Сэндхагена станет со-главным событием турнира UFC 320, который состоится 4 октября в Лас-Вегасе.

Таким образом, если руководство промоушена удовлетворит просьбу Петра Яна, то он сможет сразиться с чемпионом UFC и получит шанс вернуть себе пояс.

Ранее 41-летний боец по прозвищу Телохранитель Путина нокаутировал соперника на первой минуте на турнире UFC.

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