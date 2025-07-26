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41-летний российский боец нокаутировал соперника на первой минуте на турнире UFC

41-летний Салихов за 42 секунды нокаутировал бразильца Леала на турнире UFC
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Владимир Астапкович/РИА Новости

41-летний российский боец Муслим Салихов победил бразильца Карлоса Леала на турнире UFC Fight Night в Абу‑Даби (ОАЭ).

Поединок в полусреднем весе завершился менее чем за минуту: на 42-й секунде боя Салихов отправил своего соперника в нокаут.

Эта победа стала 22-й в 27 боях в профессиональной карьере. У 31-летнего Леала 22 победы в 29 боях.

Также в рамках турнира UFC on ABC россиянин Шарабутдин Магомедов сразится с канадцем Марком-Андре Баррио, а Петр Ян в соглавном бою встретится с американцем Маркусом Макги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Джефф Монсон раскритиковал российских спортсменов, которые меняют гражданство в трудный для страны момент.

«Эти спортсмены должны помнить, что Россия — их родина. Здесь они научились заниматься спортом, были люди, которые помогали им становиться лучше. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны», — заявил Монсон.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.

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