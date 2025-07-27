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Шара Буллет победил Баррио на турнире UFC

Шара Буллет победил Баррио судейским решением на турнире UFC
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shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, одержал победу над канадцем Марком-Андре Баррио. Об этом сообщает «Советский спорт».

Поединок, который состоялся в рамках турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби в ОАЭ продлился все три раунда и завершился по итогам судейского решения. Все три арбитра единогласно отдали победу во всех раундах Шаре Буллету — 30-27.

Эта победа стала для Магомедова 16-й в карьере в 17 боях. Единственное поражение Шара Буллет потерпел в бою 1 февраля с британцем Майклом Пейджем — тот бой также завершился судейским решением.

В активе Баррио 17 побед и 11 поражений на профессиональном уровне. В последних пяти поединках он уступал четыре раза.

Также в рамках турнира UFC on ABC россиянин Петр Ян в соглавном бою встретится с американцем Маркусом Макги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее 41-летний российский боец нокаутировал соперника на первой минуте на турнире UFC.

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