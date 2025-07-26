Российский хоккейный клуб сменил эмблему

Петербургский хоккейный клуб СКА обновил дизайн клубной эмблемы. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Меняемся, чтобы побеждать», — говорится в ролике, опубликованном пресс-службой.

В обновленной версии эмблемы команды три буквы в названии клуба расположены перед бело-сине-красной звездой.

В минувшем сезоне КХЛ СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия cовет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Об увольнении Ротенберга из СКА 2 июня сообщил «Матч ТВ».

Ранее лидерство России в рейтинге мирового хоккея назвали издевательством.