СКА признал работу Ротенберга неудовлетворительной

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг провел неудовлетворительную работу в сезоне-2024/25, говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба по итогам заседания совета директоров.

По итогам мероприятия Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

«Результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными», — говорится в тексте сообщения.

Роман Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее лидерство России в рейтинге мирового хоккея назвали издевательством.