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Стала известна судьба Ротенберга в СКА

«Матч ТВ»: Роман Ротенберг уволен с поста главного тренера СКА
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский специалист Роман Ротенберг уволен с поста главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА по решению нового совета директоров. Об этом пишет «Матч ТВ».

Официально об уходе Ротенберга с поста главного тренера армейской команды будет объявлено позднее 2 июня.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под руководством Ротенберга СКА набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в возвращение Александра Овечкина в Россию не поверили.

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