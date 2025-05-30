Лидерство России в рейтинге мирового хоккея назвали издевательством

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС заявил, что не считает серьезным рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), где сборная России занимает лидирующую позицию.

По его словам, данный рейтинг не несет в себе никакой смысловой нагрузки.

«Рейтинг не дает ни медалей, ни побед. Я думаю, что это просто очередное издевательство. Когда мы играли, не было никакого рейтинга», — заявил Фетисов.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее Александр Радулов назвал Александра Овечкина хоккейным монстром и гением.