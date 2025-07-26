Тренер «Ростова» объяснил поражение от «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после поражения в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что его команда провела хорошую игру, но не смогла забить. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы очень хотим забить, но не получилось, к сожалению. Мы не смотрим на имя соперника, нам неважно — «Зенит» или «Динамо». Да, играли хорошо, но потеряли концентрацию и пропустили, из-за чего не заработали очков. Будем анализировать и разбираться, чтобы такого больше не повторялось. Наша команда укомплектована, но если будут варианты усиления, то не откажемся. С Карпиным тепло пообщались, давно не виделись с ним. Мы знаем друг друга очень давно, пожелали друг другу как до матча, так и после», — заявил Альба.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:0 в пользу столичной команды. Автором единственного гола стал нападающий Иван Сергеев на 23-й минуте матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Павел Кукуян.

После двух туров «Динамо» набрало четыре очка и занимает четвертое место. «Ростов» с нулем баллов идет на последней строчке в турнирной таблице.

Ранее в «Балтике» заявили, что заплатили большую цену за победу над «Спартаком».