На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Балтике» заявили, что заплатили большую цену за победу над «Спартаком»

Тренер «Балтики» Талалаев: мы заплатили большую цену за 4 очка в двух турах РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда заплатила большую цену за набранные очки в первых двух играх нового сезона. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы понимали, с кем мы играем. Мы играли с концентрацией, организовано. Мы играли с московским «Спартаком», там играют футболисты за 20 млн евро — мы не можем играть без концентрации против такой команды. Невозможно разделить матч на части, я не хочу делить. Самое сложное для нас — это пройти испытание медными трубами. Я уверен в каждом своем футболисте. Если вы заметили, то у нас не слишком много изменений в составе по сравнению с Первой лигой. Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка с «Динамо» и «Спартаком», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» начинает переживать за свое здоровье.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами