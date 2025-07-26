В «Балтике» заявили, что заплатили большую цену за победу над «Спартаком»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда заплатила большую цену за набранные очки в первых двух играх нового сезона. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы понимали, с кем мы играем. Мы играли с концентрацией, организовано. Мы играли с московским «Спартаком», там играют футболисты за 20 млн евро — мы не можем играть без концентрации против такой команды. Невозможно разделить матч на части, я не хочу делить. Самое сложное для нас — это пройти испытание медными трубами. Я уверен в каждом своем футболисте. Если вы заметили, то у нас не слишком много изменений в составе по сравнению с Первой лигой. Мы заплатили слишком большую цену за эти четыре очка с «Динамо» и «Спартаком», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Калининградский клуб следующий тур проведет дома против «Оренбурга». Эта встреча состоится также 3 августа и начнется в 15:45 (мск).

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» начинает переживать за свое здоровье.